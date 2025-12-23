Se prendono il cellulare di Signorini trovano Sodoma e Gomorra Nel giro di cinque giorni gli bussano a casa | Corona scatenato dopo l’interrogatorio in tribunale

Non ha freni Fabrizio Corona dopo l'interrogatorio, durato meno di un'ora e mezza, avvenuto in procura a Milano per l'inchiesta che lo vede indagato per revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini al centro delle ultime puntate di Falsissimo. "Perché non parlate del sistema? – chiede Corona ai giornalisti – In America questa roba qua finirebbe ovunque. Secondo le rivelazioni di Corona, infatti, ci sarebbe un presunto "sistema" di favori sessuali richiesti dal giornalista e conduttore ad aspiranti concorrenti del Grande Fratello per poter entrare nella casa. "Sono stato due ore a parlare dei reati che ha commesso Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli bussano a casa e gli fanno una perquisizione", continua Corona parlando ai cronisti, aggiungendo che "se gli prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra ". Fabrizio Corona fuori dal Tribunale su Signorini: "Se gli prendono il cellulare, trovano Sodoma e Gomorra" - Dalla denuncia per revenge porn alle presunte accuse sui casting del Grande Fratello: l'ex paparazzo racconta che l'interrogatorio si sarebbe concentrato sul conduttore di Canale 5. movieplayer.it

Corona esce dal Tribunale e attacca: “Nel cellulare di Signorini trovano Sodoma e Gomorra” - In cinque giorni perquisiranno Signorini, nel suo cellulare c’è Sodoma e Gomorra”. fanpage.it

Caso Signorini, Corona interrogato dai pm: «Cento testimonianze contro il conduttore» - Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni che sono state messe anche a verbale. editorialedomani.it

Milano, Corona: «Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra»

