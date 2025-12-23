Se Michelle Williams dovesse vincere un Grammy per Death Becomes Her le Destiny’s Child eguaglierebbero un record dei Beatles

Michelle Williams, entrata a far parte delle Destiny’s Child nel 2000, è candidata, insieme ai suoi compagni di cast di Death Becomes Her, per il miglior album di musical teatrale ai Grammy Awards del 2026. Se la cantante trionfasse, il girl group formato da lei, Beyoncé e Kelly Rowland si unirebbero ai Beatles come unico gruppo nella storia in cui ogni membro della formazione più longeva e di maggior successo commerciale abbia vinto un Grammy per lavori al di fuori della band. Sia le Destiny’s Child che i Beatles, in ogni caso, si sono aggiudicati diversi Grammy come gruppo, prima che ciascun membro iniziasse il proprio percorso da solista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

