Se Macron parla con Putin è un genio Per chi tratta da sempre solo insulti
L'apertura di Macron a un dialogo con Putin segna un cambiamento significativo nella politica internazionale. Dopo un periodo di critiche e scontri con leader come Trump e Orbán, la scelta di parlare con lo zar riflette la necessità di affrontare le sfide diplomatiche con pragmatismo e ascolto. Questo approccio potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici, evidenziando l'importanza del dialogo anche in contesti complessi e delicati.
Dopo mesi di sfottò e accuse a Trump e Orbán, il presidente francese rompe l’asse dei volenterosi e capisce alla buon’ora che con lo zar bisogna dialogare. Stavolta però Berlino e Bruxelles non lanciano scomuniche. Contrordine! Adesso dialogare con Vladimir Putin non è più un sacrilegio. L’apertura di Emmanuel Macron ad avere contatti diretti con lo zar non ha infatti innescato il putiferio politico-mediatico puntualmente esploso ogni volta che un leader internazionale ha auspicato o avviato un tentativo diplomatico col Cremlino. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Macron vuole riaprire il dialogo con Putin (che parla solo con gli Usa)
Leggi anche: Ucraina, Macron: dialogo con Putin solo in trasparenza. Mosca invierà auguri a Trump
La mossa di Macron | Voglio parlare con Putin Ora il dialogo è utile.
Macron parla al telefono con Putin dopo tre anni: “Subito tregua e avvio negoziati tra Russia e Ucraina” - In una telefonata durata oltre 2 ore, il presidente francese e l’omologo russo ... fanpage.it
Putin bluffa ma non arretra. Ora vuole il duello con Macron - Mossa a sorpresa del Cremlino: "Pronti a parlare con il presidente francese" ... msn.com
Dividere la coppia Trump-Putin. Perché Macron parla con il Cremlino - Il presidente francese Emmanuel Macron e il capo del Cremlino Vladimir Putin hanno parlato per due ore al telefono. ilfoglio.it
La Ue dà il via libera a Macron: “Bene parlare con il Cremlino” x.com
Macron a Bruxelles: Con prospettiva del cessate il fuoco utile tornare a parlare con Putin - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.