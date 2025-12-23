L'apertura di Macron a un dialogo con Putin segna un cambiamento significativo nella politica internazionale. Dopo un periodo di critiche e scontri con leader come Trump e Orbán, la scelta di parlare con lo zar riflette la necessità di affrontare le sfide diplomatiche con pragmatismo e ascolto. Questo approccio potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici, evidenziando l'importanza del dialogo anche in contesti complessi e delicati.

Dopo mesi di sfottò e accuse a Trump e Orbán, il presidente francese rompe l’asse dei volenterosi e capisce alla buon’ora che con lo zar bisogna dialogare. Stavolta però Berlino e Bruxelles non lanciano scomuniche. Contrordine! Adesso dialogare con Vladimir Putin non è più un sacrilegio. L’apertura di Emmanuel Macron ad avere contatti diretti con lo zar non ha infatti innescato il putiferio politico-mediatico puntualmente esploso ogni volta che un leader internazionale ha auspicato o avviato un tentativo diplomatico col Cremlino. 🔗 Leggi su Laverita.info

