Se gli prendono il telefono… Fabrizio Corona esce dal tribunale e parla dell’interrogatorio sul caso Alfonso Signorini
La giornata milanese si è chiusa con un’uscita che ha lasciato il segno. All’esterno del Palazzo di giustizia di Milano, dopo essere stato ascoltato dai pm, Fabrizio Corona ha affidato alle parole un racconto che, nelle sue intenzioni, va ben oltre il perimetro dell’indagine per revenge porn che lo vede indagato. Un fiume di dichiarazioni, scandite con sicurezza, in cui l’ex re dei paparazzi ha sostenuto che la vicenda che coinvolge Antonio Medugno rappresenterebbe soltanto l’inizio di qualcosa di molto più ampio. Secondo Corona, infatti, quello di Medugno “è solo il caso zero di migliaia”. Un’espressione scelta non a caso, che introduce un quadro ben più vasto e che, nelle sue parole, chiamerebbe direttamente in causa Alfonso Signorini, storico volto Mediaset e conduttore del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Fabrizio Corona esce dall’interrogatorio: Un Fiume in piena
