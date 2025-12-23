Scuole sicure a Castelluccio Lanzara | Basta disinformazione e allarmismo

A Castelluccio, Lanzara ribadisce l’impegno per garantire scuole sicure, contrastando disinformazione e allarmismi. Questa mattina, il sindaco Paola Lanzara, accompagnata da rappresentanti dell’Ufficio Tecnico Comunale, Carabinieri e Polizia Locale, ha effettuato un sopralluogo presso il plesso scolastico. L’obiettivo è rassicurare la comunità e sottolineare l’attenzione dell’amministrazione sulla sicurezza degli ambienti educativi.

E' polemica in merito alle scuole sicure a Castel San Giorgio. Questa mattina il sindaco Paola Lanzara, unitamente ad alcuni dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale e in presenza del Comandante dei Carabinieri e di alcuni agenti della Polizia Locale, ha effettuato un sopralluogo presso il plesso.

