Scuole e asili il personale Ames sciopera l' 8 gennaio Operatori come pedine
La Fp Cgil di Venezia ha proclamato lo sciopero generale di tutto il personale Ames (la società partecipata al 100% dal comune di Venezia) operante nei servizi scolastici, cioè asili nido e scuole materne. La mobilitazione è prevista per il prossimo 8 gennaio. Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
