Scuole e asili il personale Ames sciopera l' 8 gennaio Operatori come pedine

La Fp Cgil di Venezia ha proclamato lo sciopero generale di tutto il personale Ames (la società partecipata al 100% dal comune di Venezia) operante nei servizi scolastici, cioè asili nido e scuole materne. La mobilitazione è prevista per il prossimo 8 gennaio. Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Cellulari a scuola, il Comune spegne quelli di insegnanti e personale. All'asilo c'è il silenzio digitale - Sono le nuove regole imposte a tutto il personale docente, ai collaboratori scolastici, ai cuochi e ai lavoratori esterni degli asili ... ilgazzettino.it

Scuola dell’infanzia, a Roma mancano 150 docenti: dagli educatori precari ai supplenti a ore, la situazione - Docenti precari, asili nido senza supplenti, contratti di poche ore e alunni disabili senza figure di sostegno. ilmessaggero.it

Asili e scuole dell’infanzia sotto pressione: personale in stato di agitazione a Verona - Tra carenze di organico, chiusura di sezioni e turnover verso il sistema statale, Verona Domani chiede al Comune risorse immediate e stabilizzazione dei contratti ... veronasera.it