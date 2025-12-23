Bologna, 23 dicembre 2025 - Le scuole medie diventano spazi di comunità e socialità anche dopo l’orario delle lezioni. È questo l’obiettivo di “Scuole aperte”, il progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna che coinvolge 22 iniziative distribuite in tutte e nove le province, presentato oggi dal presidente della Regione Michele de Pascale e da Isabella Conti, assessora regionale alla Scuola. Atelier, laboratori, percorsi di orientamento ed esperienze educative saranno sostenuti dalla Regione con un finanziamento di quasi tre milioni di euro, al termine dell’istruttoria dell’avviso pubblico. L’intervento è finanziato attraverso i Fondi europei della Regione, nell’ambito del Programma regionale Fse+ 2021-2027, priorità 3 (inclusione sociale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuole aperte, come funziona il progetto per le medie dell’Emilia-Romagna

