Scuole Aperte a Parma arrivano più di 297 mila euro

Da Baiso, poco più di 3mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, alla Città metropolitana di Bologna. E poi ancora, da Parma a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Sono alcuni dei Comuni dove nei prossimi mesi gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Progetto 'Scuole aperte', dalla Regione oltre 200 mila euro per Forlì. "Nuovi per coltivare passioni"

Leggi anche: Arrivano nuovi fondi per il Ginnasio Sportivo (900 mila euro) e per il restauro di Palazzo del Merenda (700 mila euro)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Progetto "Scuole aperte", la Regione stanzia oltre 297mila euro per Parma - Da Baiso (poco più di 3mila abitanti in provincia di Reggio Emilia) a Bologna. gazzettadiparma.it