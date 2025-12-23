Scuole Aperte a Parma arrivano più di 297 mila euro
Da Baiso, poco più di 3mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, alla Città metropolitana di Bologna. E poi ancora, da Parma a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Sono alcuni dei Comuni dove nei prossimi mesi gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Progetto 'Scuole aperte', dalla Regione oltre 200 mila euro per Forlì. "Nuovi per coltivare passioni"
Leggi anche: Arrivano nuovi fondi per il Ginnasio Sportivo (900 mila euro) e per il restauro di Palazzo del Merenda (700 mila euro)
Progetto "Scuole aperte", la Regione stanzia oltre 297mila euro per Parma - Da Baiso (poco più di 3mila abitanti in provincia di Reggio Emilia) a Bologna. gazzettadiparma.it
Scuole aperte, come funziona il progetto per le medie dell’Emilia-Romagna - L’assessora Isabella Conti sulla ‘lista stupri’ in un istituto di Modena: “La regione valuta linee guida sull ... msn.com
Aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno 2026/2027 x.com
APERTE LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI PER L'A.S. 2026/2027 Termine presentazione domande: 15 gennaio 2026 Fino a giovedì 15 gennaio 2026 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastic - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.