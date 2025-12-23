Scuola materna | due strade percorribili

La scuola materna di Casette d’Ete rappresenta un punto di riferimento per le famiglie della frazione. Attualmente, si valutano due possibili soluzioni per il ripristino del servizio, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro e funzionale per i bambini. Restano al centro dell’attenzione le interlocuzioni tra le autorità e la comunità locale, al fine di individuare la strada migliore per il ritorno alla normalità.

E' sempre alta l'attenzione intorno alla scuola materna di Casette d'Ete per capire quando il servizio sarà ripristinato nella frazione. I tempi saranno più lunghi del previsto, ma intanto è cosa buona che in bilancio siano stati previsti 2,4 milioni di euro e che l'intervento sia stato inserito nel piano annuale delle opere pubbliche. La vera novità è la formula scelta dall'amministrazione per ragionare su quello che viene indicato come Piano B (qualora, per qualche motivo, non dovesse risultare percorribile o ragionevolmente fattibile l'ipotesi dell'acquisto dell'immobile di proprietà della parrocchia di Casette) prevedendo l'apporto di capitali privati per andare verso la costruzione di una scuola nuova.

