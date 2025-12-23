Scuola aumenti e arretrati in arrivo per docenti e Ata Valditara | Promessa mantenuta

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024 è stato firmato, assicurando aumenti salariali e arretrati per docenti e personale ATA. Con questa firma, il ministro Valditara conferma l’impegno di rispettare le promesse fatte, garantendo condizioni più favorevoli per il settore scolastico e un miglioramento delle risorse destinate a chi lavora nella scuola italiana.

"Con la firma definitiva oggi del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024 manteniamo la promessa di una rapida chiusura anche di questo secondo triennio di contrattazione. Con questo importante passaggio, grazie al grande lavoro svolto, al personale della Scuola arriveranno, con il nuovo anno, aumenti di 150 euro al mese per i docenti e 110 euro al mese per gli ATA nonché arretrati pari, rispettivamente, a 1.948 e 1.427 euro. Peraltro, grazie alle risorse recuperate nel bilancio ministeriali, docenti e ATA riceveranno anche l'una tantum aggiuntiva pari a 149 e 109 euro per ciascuna delle due categorie.

Scuola, Corte dei Conti approva aumenti e arretrati: ecco gli importi esatti [TABELLE] - Dopo anni di attesa, trattative complesse e rinvii dovuti a emergenze economiche e istituzionali, per il mondo della scuola italiana si apre finalmente una fase nuova. msn.com

CCNL 2022-24, Anief: il Governo autorizza la firma dell’accordo: presto i sindacati all’Aran per l’atto definitivo, a inizio 2026 aumenti e arretrati - 24 di Scuola, Università e Ricerca, a distanza di poco più di un mese dall’accordo Aran- tecnicadellascuola.it

Gli aumenti stipendiali dal 2026 https://www.scuolainforma.news/aumenti-stipendi-docenti-ecco-tutti-gli-importi-lordi-per-ogni-fascia-di-anzianita-tabelle/fbclid=Iwc3J0YwZhcHBfaWQBMAABHkrXqcMl3uwzgXYntRITOgoa9OHsNlEEJSjAqXw2E94qM9U_2G3 - facebook.com facebook

#Salvini a #PortaAPorta: “Abbiamo appena rinnovato il contratto dei medici e dei dirigenti sanitari con un aumento di 500 euro a testa. Il ministro Valditara ha rinnovato due contratti del personale della scuola con aumenti medi minimi di 200 euro a testa. Nel x.com

