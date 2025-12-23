Scuderia Alfisti Giallo Verdi aps | i motori d' epoca in marcia per la solidarietà

23 dic 2025

NARDO' - La Scuderia Alfisti Giallo Verdi Aps riparte con una visione chiara: trasformare il fascino delle auto d’epoca in un potente messaggio di solidarietà e vicinanza verso i più fragili. L’associazione di promozione sociale ha ufficializzato il nuovo mandato per il triennio 2026-2028. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

