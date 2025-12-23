Scritte nei bagni della scuola Spunta un’altra lista degli stupri

Recentemente, a Modena è stata scoperta una lista rinvenuta nei bagni di una scuola, contenente i nomi di studentesse indicate come destinatari di messaggi di violenza. Questa scoperta solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto degli ambienti scolastici, evidenziando l'importanza di affrontare temi legati alla tutela degli studenti e alla prevenzione di comportamenti inaccettabili.

Anche a Modena è stata scoperta una ‘lista degli stupri’ nei bagni di una scuola, un elenco di studentesse bersaglio di messaggi di violenza. Ai licei romani Giulio Cesare e Carducci e a quello lucchese Vallisneri si unisce dunque l’istituto tecnico industriale ’Enrico Fermi’ di Modena. È stato Mattia Besutti, studente del quinto anno e rappresentate di istituto, a trovare la lista e a informare il dirigente scolastico dell’Itis. "Ho rinvenuto le scritte in un bagno della sede e le ho segnalate al preside. Abbiamo fatto le nostre rilevazioni, le abbiamo cancellate e abbiamo deciso di denunciare l’accaduto alla polizia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

