Scotte paziente chiama la polizia | Se è un pronto soccorso oculistico il medico deve esserci sempre

Una donna senese ha vissuto due giorni di disagi al pronto soccorso, richiedendo assistenza per motivi diversi nel corso dello scorso fine settimana. In una delle sue chiamate, ha sottolineato l'importanza della presenza costante del medico, affermando: «Se è un pronto soccorso oculistico, il medico deve esserci sempre». La situazione evidenzia le difficoltà e le attese che possono verificarsi in strutture di emergenza.

Siena, 23 dicembre 2025 – Due giorni di disavventure per una donna senese che ha avuto necessità del pronto soccorso, per motivi diversi, durante lo scorso fine settimana. E che ha segnalato il disagio proprio, anche di altri utenti, per usufruire del servizio. Arrivando a chiamare la polizia, salita domenica pomeriggio al settimo piano del primo lotto dove si trova il pronto soccorso oculistico: lo specialista arrivava alle 16.30. "Che lo chiamino allora soccorso, togliendo il pronto", sottolinea amaro il suo compagno riferendosi appunto al fatto che il servizio non era continuato. Ma andiamo per ordine.

