Scoppio della cisterna ed incidente fra mezzi pesanti | tratto chiuso tra Caianello e Capua

Alle 20:15 del 23 dicembre 2025, sulla A1 Milano-Napoli è stata temporaneamente chiusa la tratta tra Caianello e Capua in direzione Napoli, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e una cisterna, provocando lo scoppio di quest’ultima. La chiusura, ancora in corso, mira alla sicurezza e alla gestione della situazione. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di pianificare percorsi alternativi.

Tempo di lettura: 2 minuti Alle 20:15 di oggi, 23 dicembre 2025, sulla A1 Milano-Napoli è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Caianello e Capua in direzione Napoli a seguito di un incidente stradale avvenuto al km 709, che ha coinvolto un mezzo pesante e una cisterna. In seguito all'impatto, la cisterna ha preso fuoco. L' incendio è stato spento, consentendo l'avvio delle operazioni di messa in sicurezza dell'area. Traffico e code in aumento. Per i veicoli diretti verso Napoli è stata disposta l' uscita obbligatoria a Caianello, dove si registrano circa 8 chilometri di coda. Ulteriori rallentamenti sono segnalati nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello, sempre in direzione sud, a causa della chiusura della carreggiata.

