Scontri tra tifosi in occasione dell’incontro di calcio Fiorentina Montpellier raffica di daspo

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emessi 32 daspo nei confronti di altrettanti tifosi fiorentini: ventiquattro di questi con una durata compresa tra 1 e 5 anni, mentre i restanti si vedranno vietato l’accesso agli eventi sportivi per un periodo che va dai 5 ai 10 anni, con l’ulteriore obbligo di presentazione alla polizia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Scontri a Montespertoli. Tifosi del Viareggio puniti - I responsabili dovranno restare fuori dagli impianti sportivi da tre fino a dieci anni . lanazione.it

Fasano-Andria, scontri tra tifosi e auto danneggiate: violenza nel post-partita. Sanzioni del giudice sportivo - Andria, gara valida per il campionato di Serie D girone H, ha avuto un epilogo nero. quotidianodipuglia.it

Scontri fra tifosi in autogrill, Daspo a 16 Atalantini - Dopo che la polizia di Lodi ha accertato che avevano partecipato agli scontri fra tifosi di Atalanta e Como nell'area di servizio Somaglia Est di ritorno da una trasferta lo scorso 30 agosto, il ... ansa.it

