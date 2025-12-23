Inter News 24 La sanzione in vista per gli ultras. Gli strascichi dei violenti scontri avvenuti prima del fischio d’inizio della recente sfida tra Genoa e Inter stanno per portare a conseguenze molto pesanti per la tifoseria organizzata ligure. La guerriglia urbana scatenatasi all’esterno dello stadio, caratterizzata dal fitto lancio di oggetti e fumogeni contro le forze dell’ordine e conclusasi con il ferimento di tre agenti di Polizia, non resterà impunita. Le indagini hanno già portato all’arresto in differita di cinque individui, indagati per reati gravi tra cui resistenza a pubblico ufficiale aggravata, danneggiamento e travisamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scontri Genoa Inter, pugno duro in arrivo: stop di 3 settimane alle trasferte dei tifosi rossoblù!

