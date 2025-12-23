Scontri Genoa Inter pugno duro in arrivo | stop di 3 settimane alle trasferte dei tifosi rossoblù!
Inter News 24 La sanzione in vista per gli ultras. Gli strascichi dei violenti scontri avvenuti prima del fischio d’inizio della recente sfida tra Genoa e Inter stanno per portare a conseguenze molto pesanti per la tifoseria organizzata ligure. La guerriglia urbana scatenatasi all’esterno dello stadio, caratterizzata dal fitto lancio di oggetti e fumogeni contro le forze dell’ordine e conclusasi con il ferimento di tre agenti di Polizia, non resterà impunita. Le indagini hanno già portato all’arresto in differita di cinque individui, indagati per reati gravi tra cui resistenza a pubblico ufficiale aggravata, danneggiamento e travisamento. 🔗 Leggi su Internews24.com
