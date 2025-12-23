Scontri Genoa Inter, le autorità competenti hanno deciso di adottare il pugno duro nei confronti del ‘Grifone’. Ecco cosa succederà nelle prossime ore Gli strascichi dei violenti scontri prima di Genoa Inter continuano a far parlare e potrebbero avere conseguenze molto pesanti per la tifoseria organizzata ligure. Prima del fischio d’inizio della recente sfida tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Scontri Genoa Inter, arriva il pugno duro delle autorità competenti: dura sanzione nei confronti del tifo rossoblù. L’indiscrezione

Leggi anche: Scontri Genoa Inter, pugno duro in arrivo: stop di 3 settimane alle trasferte dei tifosi rossoblù!

Leggi anche: Scontri Genoa Inter, il club ligure si fa sentire: il duro comunicato dei rossoblù

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Scontri prima di Genoa – Inter, arriva la condanna del Genoa; Scontri tra tifosi e polizia prima di Genoa-Inter. VIDEO; Guerriglia prima di Genoa-Inter davanti al Marassi, scontri e un incendio: tre poliziotti feriti; Scontri durante Genoa-Inter, arresto differito per 5 ultras.

Scontri tra ultras di Genoa e Inter prima della partita: a fuoco un furgone e una moto - Inter, all’esterno dello stadio Marassi gruppi di ultras si sono scontrati all’ingresso del settore ospiti e nei pressi di piazza Romagnosi. blitzquotidiano.it