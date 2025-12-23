Scomparso Umberto Flaùto padre della neonatologia monzese

È scomparso Umberto Flaùto, medico e ‘padre’ della neonatologia monzese. Pediatra alla clinica ostetrico-ginecologica del Mangiagalli di Milano negli anni '60 - primo nucleo milanese dedicato alla cura del neonato - fu uno dei pionieri della neonatologia italiana. Agli inizi degli Anni ‘70. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

