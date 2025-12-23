Sciopero nei supermercati Coop il 24 dicembre | perché i lavoratori protestano

Il 24 dicembre, i lavoratori dei supermercati Coop hanno proclamato uno sciopero di un’ora durante il turno di lavoro. La mobilitazione nasce da richieste legate a condizioni lavorative e salari, riflettendo le preoccupazioni del personale. La protesta si svolge in un momento di particolare attenzione alle attività commerciali durante le festività, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e i responsabili sulle questioni del settore.

Domani, mercoledì 24 dicembre, è stata proclamata una giornata di mobilitazione con la possibilità di indire uno sciopero di un’ora durante il turno di lavoro. A poter partecipare saranno tutti i dipendenti dei punti vendita Coop in tutta la Lombardia. La decisione arriva dalle organizzazioni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

