Sciopero nei supermercati Coop il 24 dicembre | perché i lavoratori protestano
Il 24 dicembre, i lavoratori dei supermercati Coop hanno proclamato uno sciopero di un’ora durante il turno di lavoro. La mobilitazione nasce da richieste legate a condizioni lavorative e salari, riflettendo le preoccupazioni del personale. La protesta si svolge in un momento di particolare attenzione alle attività commerciali durante le festività, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e i responsabili sulle questioni del settore.
Domani, mercoledì 24 dicembre, è stata proclamata una giornata di mobilitazione con la possibilità di indire uno sciopero di un’ora durante il turno di lavoro. A poter partecipare saranno tutti i dipendenti dei punti vendita Coop in tutta la Lombardia. La decisione arriva dalle organizzazioni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Perché ci sarà un’ora di sciopero nei supermercati Coop a Como e in Lombardia il 24 dicembre
Leggi anche: Colleferro. Nuovamente a rischio i posti di lavoro alla Coop. Unicoop Etruria annuncia la chiusura di 24 supermercati. È sciopero
La rivolta contro le cessioni. Scioperano i lavoratori di Coop e Superconti; Perché ci sarà un’ora di sciopero nei supermercati Coop a Como e in Lombardia il 24 dicembre; Crisi, i supermercati Coop e Superconti che chiudono a Viterbo e nel Lazio; Colleferro. Nuovamente a rischio i posti di lavoro alla Coop. Unicoop Etruria annuncia la chiusura di 24 supermercati. È sciopero.
Perché ci sarà un’ora di sciopero nei supermercati Coop a Como e in Lombardia il 24 dicembre - La mobilitazione proclamata dai sindacati dopo il mancato accordo sul futuro dei punti vendita e delle condizioni di lavoro ... quicomo.it
La rivolta contro le cessioni. Scioperano i lavoratori di Coop e Superconti - La mobilitazione contro il piano di rilancio presentato dalla società cooperativa. romatoday.it
FONTE NUOVA – Scioperano i dipendenti del supermercato “In Coop”: spettro chiusura - E’ il primo supermercato di grandi dimensioni di Tor Lupara di Fonte Nuova, ma da qui a breve l’insegna sarebbe destinata a scomparire. tiburno.tv
Sciopero contro i licenziamenti nei supermercati Coop. A rischio 200 lavoratori - facebook.com facebook
#UnicoopEtruria e #Superconti Supermercati: grande adesione alla giornata di sciopero indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Saracinesche abbassate e lavoratrici e lavoratori in presidio davanti alle sedi amministrative e ai punti vendita della c x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.