Ambizioni importanti per l’Italia in vista della ventesima edizione del Tour de Ski, in programma da domenica 28 dicembre a domenica 4 gennaio. La kermesse, inserita all’interno della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, sarà composta da due tappe sul suolo italiano (Dobbiaco dal 28 dicembre al 1° gennaio, Val di Fiemme dal 3 al 4 gennaio) con in totale sei gare. Il responsabile tecnico azzurro Markus Cramer ha diramato le convocazioni per il doppio appuntamento sulle nevi di casa, selezionando nel complesso 21 atleti. In campo maschile vedremo in azione Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò e Francesco De Fabiani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il Tour de Ski. Pellegrino guida un gruppo di 21 azzurri

