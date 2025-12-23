Schlein manda messaggi contraddittori sul Congresso e teme la visibilità di Salis.

Elly Schlein ha espresso segnali contrastanti riguardo al Congresso del Pd, alimentando dubbi e interpretazioni diverse. La sua comunicazione sembra riflettere un’incertezza che preoccupa i membri del partito, mentre si percepisce una certa preoccupazione per la crescente visibilità di Salis. Comprendere le reali intenzioni di Schlein diventa così un’operazione complessa, che rivela le tensioni interne e le dinamiche di un partito in fase di trasformazione.

Interpretare il vero pensiero di Elly Schlein è un’impresa che al Pd ossessiona più di un dirigente di quel partito. E questo non perché la segretaria sia una sorta di sfinge enigmatica che non parla. Anzi, semmai, per l’opposto. La leader dem lancia messaggi che alle orecchie dei maggiorenti pd appaiono contraddittori. Si prenda, per fare un esempio di attualità, la questione del Congresso. Schlein ha detto (e continua a dire) a più di un dirigente del Partito democratico che lei vuole andare alle assise nazionali, che, come fa osservare Dario Franceschini, bisogna comunque tenerlo l’anno prossimo perché le elezioni politiche sono nel 2027 e fare il congresso in un anno elettorale non è opportuno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

