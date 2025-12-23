Schlein come la Cinquetti | La nostra leader non ha l’età Ma può bruciarsi a 40 anni

L’affermazione di Angelo Bonelli, uno dei protagonisti della sinistra radicale, rivela come l’età non sia un limite per l’impegno politico. La sua riflessione, condivisa anche con figure di diversa estrazione politica come Pier Ferdinando Casini, sottolinea l'importanza di un impegno continuo e senza confini generazionali. In un contesto politico sempre più complesso, questa prospettiva invita a considerare il valore dell’esperienza e della passione oltre i limiti anagrafici.

Angelo Bonelli, uno dei dioscuri della sinistra radicale, lo ha confessato addirittura a Pier Ferdinando Casini, che per storia e cultura è all'estremo opposto del «campo largo». «Elly potrebbe aspettare - gli ha sussurrato - ha tempo per puntare a Palazzo Chigi. Se aiutasse ad individuare un candidato vincente sarebbe una vera leader». L'altro dioscuro, Nicola Fratoianni, ne ragiona a voce alta a piazza Montecitorio: «Ha appena quarant'anni. Se guidasse il processo per trovare un nome competitivo assumerebbe la statura del leader». Finché è il moderato Ernesto Ruffini ad avere dei dubbi sulla Schlein («non la vedo come premier») ci sta.

