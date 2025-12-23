Schlager Juventus | ripresi i contatti negli ultimi giorni per il centrocampista L’idea della dirigenza bianconera è stata rivelata
Schlager Juventus: ripresi i contatti nelle ultime ore per il centrocampista. La posizione della dirigenza bianconera è stata rivelata. La ricerca del centrocampista ideale per completare la mediana della Juventus entra nella sua fase più calda. Mentre la squadra prepara la trasferta di Pisa, la dirigenza lavora sottotraccia per anticipare la concorrenza internazionale su uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, negli ultimi giorni sono ripresi in maniera fitta e concreta i contatti tra gli uomini mercato bianconeri e l’entourage di Xaver Schlager. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Schlager Juve: si pensa al colpo a zero per la prossima estate! Chi è e qual è l’idea della dirigenza bianconera. Ultimissime
Leggi anche: Tudor Juventus: gli ultimi risultati non sono stati graditi dalla dirigenza bianconera ma… Qual è la posizione del tecnico, tutta la verità
Juve alla ricerca di un mediano sul mercato: svelati i tre nomi in corsa; Calciomercato Juve: le ultime sulle trattative bianconere.
Chi è Xaver Schlager e perché la Juventus lo ha messo nel mirino: può partire a parametro zero - Per gennaio, ad oggi, non ci sono stati sviluppi o veri e propri contatti tra le parti e l a Juventus, dal canto suo, sta seguendo Schlager anche nell'ottica di una possibile operazione a parametro ... msn.com
MERCATO - Juventus, Comolli cerca rinforzi: occhi puntati su Hojbjerg, Schlager e Belghali - Nonostante la vittoria sul Bologna abbia riportato un po' di serenità in casa Juventus, la società bianconera comincia a muoversi in vista del mercato di gennaio. msn.com
Juventus, Moretto: ‘Non ci sono contatti tra l’entourage di Frattesi e i bianconeri’ - L’esperto di mercato ha infatti chiarito che, al momento, non c’è alcuna trattativa in corso tra le parti: “Quindi insomma non ci sono contatti tra club, non ci sono contatti tra entourage Frattesi e ... it.blastingnews.com
Il piano della Juventus per Schlager Cosa può succedere tra gennaio e giugno - facebook.com facebook
#Juventus, piace #Frattesi per il centrocampo. Idea #Schlager per giugno #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.