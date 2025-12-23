Schianto in Ferrari a Los Angeles il terribile incidente in cui è morto Vince Zampella – Il video

Un incidente tragico ha coinvolto una Ferrari rossa a Los Angeles, provocando la morte di Vince Zampella. Il video mostra l’auto che, dopo un’uscita da una galleria, perde il controllo e si schianta violentemente contro le barriere di cemento, andando in fiamme. Un episodio che ha suscitato grande attenzione e sollevato questioni sulla sicurezza nelle corse e sulla gestione delle auto di lusso.

La Ferrari rosso fuoco che esce a tutta velocità da una galleria, le urla di giubilo, poi qualcosa va storto: l’auto si schianta con violenza inaudita contro le barriere di cemento sotto le rocce, va letteralmente in pezzi e poi a fuoco. Sono le tremende immagini dell’ incidente stradale in cui ha perso la vita domenica Vince Zampella, noto sviluppatore di videogiochi e co-creatore del popolarissimo “Call of Duty”. Lo schianto è avvenuto domenica fuori da Los Angeles ed è costato la vita a Zampella, 55 anni, e ad un’altra persona di cui non si conosce l’identità che viaggiava con lui. Il noto sviluppatore e imprenditore nel settore dei videogiochi è morto sul colpo tra le fiamme che hanno avvolto la Ferrari, mentre l’altra persona è stata sbalzata fuori dal veicolo ma è morta poi in ospedale. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Schianto in Ferrari a Los Angeles, la tragica morte del creatore di «Call of Duty» Vince Zampella Leggi anche: Vince Zampella morto in un incidente stradale in Ferrari a 55 anni, dopo lo schianto all'uscita dalla galleria l'auto ha preso fuoco - VIDEO Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Schianto in Ferrari a Los Angeles, la tragica morte del creatore di «Call of Duty» Vince Zampella; Muore in un incidente in Ferrari Vince Zampella, il 'padre' dei videogiochi Call of Duty; Come è morto Vince Zampella, la dinamica dell'incidente in Ferrari: la corsa, lo schianto e le fiamme; Morto Vince Zampella, creatore di Call Of Duty: il tragico incidente stradale a Los Angeles. Schianto con una Ferrari 296 GTS: muore Vince Zampella, creatore di Call of Duty [IMMAGINI FORTI] - Il celebre game designer, tra i creatori di Call of Duty e Titanfall, aveva 55 anni. automoto.it

Schianto in Ferrari a Los Angeles, il terribile incidente in cui è morto Vince Zampella – Il video - creatore di "Call of Duty" è morto sul colpo nell'incidente domenica. open.online

Vince Zampella, il video dell’incidente mortale: la Ferrari fuori strada e lo schianto contro il muro - Un video diffuso nelle ultime ore mostra gli istanti drammatici dell’incidente stradale in cui ha perso la vita Vince Zampella, figura di primo piano dell’industria videoludica mondiale e co- affaritaliani.it

Morto Vince Zampella, creatore di Call of Duty: vittima di un terribile schianto mentre percorreva in Ferrari la Angeles Crest Highway Articolo e video nel link al primo commento - facebook.com facebook

Vince Zampella, la Ferrari esce dalla galleria e si schianta: il momento dell'incidente x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.