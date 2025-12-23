Schianto devastante volante contro furgone | due poliziotti tra le lamiere La situazione

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Bari, coinvolgendo un'auto e un furgone. Due poliziotti, intervenuti sul posto, sono rimasti feriti tra le lamiere. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di martedì 23 dicembre, creando disagi al traffico e richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sono in corso le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.

Un violento incidente stradale ha scosso il centro di Bari nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 23 dicembre. Lo scontro si è verificato poco prima delle 5 tra via Cardassi e via De Giosa e ha coinvolto una volante della polizia e un furgone adibito al trasporto di merci. Il bilancio è pesante: due agenti di polizia sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Le immagini dell'impatto raccontano la violenza dello schianto. La vettura della polizia è apparsa completamente distrutta nella parte anteriore, con uno sportello divelto e scaraventato a diversi metri di distanza sull'asfalto.

