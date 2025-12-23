Schianto contro un muro Grave incidente stradale per la sorella del calciatore prima delle nozze

23 dic 2025

Grave incidente stradale per la sorella del campione di calcio, una notizia che nelle ultime ore ha fatto rapidamente il giro dei media internazionali. Un episodio improvviso che ha interrotto un momento particolarmente felice della sua vita privata, a pochi giorni da un evento atteso da tempo e che avrebbe dovuto riunire famiglia e amici a Rosario. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava a Miami quando, mentre era alla guida di un Suv, si sarebbe sentita male. La perdita di controllo del veicolo l’ha portata a schiantarsi contro un muro, causando un impatto violento che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

