Schianto a Mezzanotte soccorsi due automobilisti

Nella notte tra le 23 e mezzanotte si è verificato un incidente stradale lungo via Ettore Monti, nel territorio di Galbiate, vicino al fiume Adda. L’incidente ha coinvolto due veicoli, richiedendo l’intervento dei soccorsi per le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per prestare assistenza e valutare le condizioni dei conducenti e dei passeggeri coinvolti.

Schianto a mezzanotte in zona Ponte Azzone Visconti. L'incidente, che ha visto coinvolte due auto, è avvenuto lungo via Ettore Monti nel territorio comunale di Galbiate, lungo la direttrice che scorre a lato del fiume Adda. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro nel quale.

