schiacciato una mda gigante spunta un altro docente per gaza che attacca il governo

Un docente di San Lazzaro di Savena ha commentato con toni forti la situazione a Gaza, affermando:

"Hanno schiacciato una merda gigante. Non se lo devono scordare mai. Palestina libera". Questa è la conclusione di un breve comizio di Sandro Pellicciotta, docente all'istituto Mattei san Lazzaro di Savena, una delle scuole che ha fatto il webinar con Francesca Albanese e dove il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha deciso di inviare gli ispettori. "Quello che il governo sta cercando di fare è di reprimere il dissenso nei confronti di quello che in Palestina e in altri luoghi del mondo sta avvenendo oggi ogni giorno ed è proprio per quello che non dovremmo stare zitti affatto", grida il docente Pro-Pal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Schiacciato una m..da gigante". Spunta un altro docente per Gaza che attacca il governo

