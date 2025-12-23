Schermi e feste nelle Case olimpiche
A meno di 45 giorni dall'inizio dei Giochi invernali, si sono svolte le cerimonie ufficiali nelle Case olimpiche. Ieri si è tenuta la consegna del tricolore ai portabandiera, un momento importante che segna l’avvicinarsi dell’evento. Questi momenti rappresentano il preludio alle competizioni, un’occasione per condividere l’entusiasmo e la preparazione delle squadre nazionali prima dell’inizio delle gare.
«Meno 45» ai Giochi invernali e ieri è stato il giorno della cerimonia solenne della consegna del tricolore ai portabandiera. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'ha affidato agli alfieri della squadra olimpica - Arianna Fontana e Federico Pellegrino per la cerimonia di apertura a San Siro a Milano e Amos Mosaner e Federica Brignone per quella di Cortina - e René De Silvestro e Chiara Mazzel per le Paralimpiadi. Manca poco e via via si svelano le location dove si potrà respirare l'atmosfera dei Giochi anche senza biglietto d'ingresso alle gare. Le «Case» olimpiche prenotate dai Paesi in città, con maxischermi, eventi con gli atleti, piatti tipici, party e chi più ne ha più ne metta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
