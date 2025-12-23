Scende dall'autocarro per aprire il cancello e dimentica il freno a mano | Pietro Usai morto schiacciato dal mezzo
Pietro Usai ha perso la vita a Muravera, nel Cagliaritano, mentre si trovava in località Tuerra. L'incidente è avvenuto mentre scendeva dall'autocarro per aprire il cancello di casa; il freno a mano non era stato attivato, e il veicolo lo ha investito. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.
Pietro Usai è morto sul colpo in località Tuerra, a Muravera, nel Cagliaritano, mentre apriva il cancello di casa. L'uomo è stato travolto e schiacciato dal suo autocarro. Secondo quanto rilevato dalle autorità, l'uomo era sceso dal mezzo per aprire il cancello di casa e avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
