Scende dall'autocarro per aprire il cancello e dimentica il freno a mano | Pietro Usai morto schiacciato dal mezzo

Pietro Usai ha perso la vita a Muravera, nel Cagliaritano, mentre si trovava in località Tuerra. L'incidente è avvenuto mentre scendeva dall'autocarro per aprire il cancello di casa; il freno a mano non era stato attivato, e il veicolo lo ha investito. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.