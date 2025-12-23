Scende dall’autocarro per aprire il cancello e dimentica il freno a mano | Pietro Usai morto schiacciato dal mezzo
Pietro Usai ha perso la vita a Muravera, nel Cagliaritano, mentre si trovava presso la propria abitazione. Dopo aver sceso dall’autocarro per aprire il cancello, si è verificato un incidente fatale, con il mezzo che lo ha schiacciato. L’incidente si è verificato in località Tuerra, lasciando la comunità senza parole. Le autorità sono intervenute per le verifiche del caso.
Pietro Usai è morto sul colpo in località Tuerra, a Muravera, nel Cagliaritano, mentre apriva il cancello di casa. L'uomo è stato travolto e schiacciato dal suo autocarro. Secondo quanto rilevato dalle autorità, l'uomo era sceso dal mezzo per aprire il cancello di casa e avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
