Scende dall'autocarro per aprire il cancello e dimentica il freno a mano | Pietro Usai morto schiacciato dal mezzo

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietro Usai ha perso la vita a Muravera, nel Cagliaritano, mentre si trovava presso la propria abitazione. Dopo aver sceso dall’autocarro per aprire il cancello, si è verificato un incidente fatale, con il mezzo che lo ha schiacciato. L’incidente si è verificato in località Tuerra, lasciando la comunità senza parole. Le autorità sono intervenute per le verifiche del caso.

Pietro Usai è morto sul colpo in località Tuerra, a Muravera, nel Cagliaritano, mentre apriva il cancello di casa. L'uomo è stato travolto e schiacciato dal suo autocarro. Secondo quanto rilevato dalle autorità, l'uomo era sceso dal mezzo per aprire il cancello di casa e avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

