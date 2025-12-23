SCENA 1312 Una piccolissima serenata | a Bardonecchia il viaggio nelle melodie che hanno fatto la storia

Bardonecchia si appresta a inaugurare la stagione invernale con SCENA 1312, una rassegna dedicata alla cultura e alle arti. L’evento propone un calendario vario che include musica, teatro, incontri letterari e mostre d’arte, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale della città. Sotto la direzione artistica di Lucia Margherita Marino, questa iniziativa conferma l’impegno di Bardonecchia nel promuovere momenti di confronto e crescita culturale.

Bardonecchia si prepara a vivere un nuovo inverno all'insegna della cultura con SCENA 1312, la rassegna che da anni anima la vita culturale della città con un programma ricco e trasversale di musica, teatro, incontri letterari e mostre d'arte con la Direzione Artistica di Lucia Margherita Marino.

Scena Books 1312 Al via, da sabato 27 dicembre, alle presentazioni letterarie in Sala Giolitti, al Palazzo delle Feste. Il primo incontro con Elisabetta Maria Bernardi ed il suo "Radici spezzate". La sua prima pubblicazione, nella quale Bardonecchia è anch - facebook.com facebook

