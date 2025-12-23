SCENA 1312 Una piccolissima serenata | a Bardonecchia il viaggio nelle melodie che hanno fatto la storia

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bardonecchia si appresta a inaugurare la stagione invernale con SCENA 1312, una rassegna dedicata alla cultura e alle arti. L’evento propone un calendario vario che include musica, teatro, incontri letterari e mostre d’arte, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale della città. Sotto la direzione artistica di Lucia Margherita Marino, questa iniziativa conferma l’impegno di Bardonecchia nel promuovere momenti di confronto e crescita culturale.

Bardonecchia si prepara a vivere un nuovo inverno all’insegna della cultura con SCENA 1312, la rassegna che da anni anima la vita culturale della città con un programma ricco e trasversale di musica, teatro, incontri letterari e mostre d’arte con la Direzione Artistica di Lucia Margherita Marino. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: SCENA 1312 al Palazzo delle Feste di Bardonecchia: si comincia con "A very Barry Christmas"

Leggi anche: Il viaggio di Marco Valle con i naviganti italiani che hanno fatto la storia. Scrive Malgieri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mostre, libri e fiaccolate al sapor di vin brulé.

scena 1312 piccolissima serenataSCENA 1312, "Una piccolissima serenata": a Bardonecchia il viaggio nelle melodie che hanno fatto la storia - Bardonecchia si prepara a vivere un nuovo inverno all’insegna della cultura con SCENA 1312, la rassegna che da anni anima la vita culturale della città con un programma ricco e trasversale di musica, ... torinotoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.