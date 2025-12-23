SCENA 1312 al Palazzo delle Feste di Bardonecchia | si comincia con A very Barry Christmas
A Bardonecchia, la rassegna SCENA 1312 al Palazzo delle Feste offre un ricco calendario di eventi culturali, tra musica, teatro, incontri letterari e mostre d’arte. Con la direzione artistica di Lucia Margherita Marino, questa iniziativa annuale arricchisce l’inverno della città, promuovendo un approfondimento culturale e artistico accessibile a tutti. Un’occasione per vivere momenti di cultura autentica in un contesto suggestivo.
Bardonecchia si prepara a vivere un nuovo inverno all’insegna della cultura con SCENA 1312, la rassegna che da anni anima la vita culturale della città con un programma ricco e trasversale di musica, teatro, incontri letterari e mostre d’arte con la Direzione Artistica di Lucia Margherita Marino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scena Arte 1312: il surrealismo pop di Gugliermetto al Palazzo delle Feste di Bardonecchia; Mostre, libri e fiaccolate al sapor di vin brulé; A Bardonecchia Scena 1312, la Stagione Musicale e Teatrale di Estemporanea.
Scena Arte 1312: il surrealismo pop di Gugliermetto al Palazzo delle Feste di Bardonecchia - BARDONECCHIA – Il foyer del Palazzo delle Feste di Bardonecchia si trasforma in un palcoscenico di pura creatività con l’inaugurazione di “Stupeficium in Bardo“, la nuova esposizione firmata Scena Art ... lagendanews.com
Scena Books 1312 Al via, da sabato 27 dicembre, alle presentazioni letterarie in Sala Giolitti, al Palazzo delle Feste. Il primo incontro con Elisabetta Maria Bernardi ed il suo "Radici spezzate". La sua prima pubblicazione, nella quale Bardonecchia è anch - facebook.com facebook
