Scatta il piano sicurezza per il periodo delle festività natalizie | intensificati i controlli su tutto il territorio

In vista delle festività natalizie, viene attuato un piano sicurezza con controlli rafforzati su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo è garantire la sicurezza di cittadini e turisti, soprattutto nelle zone con maggiore afflusso di persone. Le attività di monitoraggio e vigilanza saranno intensificate per prevenire eventuali rischi e assicurare un clima di tranquillità durante tutto il periodo delle festività.

Controlli serrati su tutto il territorio provinciale e in particolare nelle zone dove si concentra il maggior afflusso di persone per garantire sicurezza a cittadini e turisti che affolleranno le vie durante tutte le festività natalizie. Prevedibile quindi che, per quanto riguarda Pescara dove si.

