Scandalo in Coppa d'Africa Congo salvato dal VAR che non funziona | e il fallo di mano scompare

L'episodio che ha destato polemiche è avvenuto durante la partita col Benin, che s'è sentito derubato per quella strana coincidenza. Poco dopo, infatti, ha ripreso a funzionare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

