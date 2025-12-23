Scambio di regali made in Italy in Cdm | piattini Ginori e miele doc Meloni | Vi voglio bene riposatevi

In occasione di uno scambio di regali a Palazzo Chigi, sono stati donati piattini Ginori e miele con certificazione di origine. La premier Meloni ha espresso affetto e incoraggiato a prendersi del tempo per riposarsi. Un gesto semplice e autentico che sottolinea l’importanza di valorizzare le eccellenze italiane, anche durante le festività natalizie.

Regali doc da scartare sotto l’albero di Natale in famiglia: porcellane “made in Italy” di una nota marca nostrana. Questo è il cadeaux che la premier Giorgia Meloni ha donato ai suoi ministri durante il Consiglio. Dopo aver augurato buone feste a tutti, la presidente del Consiglio si sarebbe congedata con una battuta e una raccomandazione: “Mi rode rivedervi il 29. Scherzo, vi voglio bene, riposatevi.”. I regali scambiati in Cdm. Il miele di api verde-bianco-rosse è stato il cadeau del ministro per le Politiche Agricole Francesco Lollobrigida ai suoi colleghi, con i biscottini offerti a tutti dalla leghista con delega alle Disabilità Alessandra Locatelli, un piatto di Ginori della boutique “Campo Marzio 70” (con le immagini di Firenze e Milano) è stato il dono fatto dalla premier ai ministri, secondo quando ricostruiscono i giornali, che descrivono la premier di buon umore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

