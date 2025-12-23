Scafisti e trafficanti non sono la stessa cosa | la storia di Alaa che ha ricevuto la grazia da Mattarella

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della storia di Alaa Faraji, in carcere con una condanna di 30 anni e graziato da Mattarella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Dallo scafista libico all’anziano uxoricida: chi sono i 5 detenuti che hanno ricevuto la grazia da Mattarella

Leggi anche: La storia di Alisha, la cameriera che come mancia ha ricevuto un'intera collezione di scarpe da sogno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La nuova tratta degli schiavi. Scafisti e trafficanti di uomini a caccia di clienti sui social - «Devo arrivare in Italia in qualche modo», rispondiamo noi, restando coperti. iltempo.it

Un anno dopo cadute le accuse di legami tra Ong e scafisti - Ma di indagini ne sopravvivono due: una (Catania) si avvia all’archiviazione; ... avvenire.it

I cosiddetti “scafisti” quando non del tutto estranei ai fatti sono i pesci piccoli di un sistema che specula sulla vita delle persone (Io capitano docet) Per la memoria delle vittime del mare dovremmo perseguire i veri trafficanti di uomini Ma con quelli preferiamo fa x.com

Assoluzione definitiva per Matteo Salvini!! Salvini da Ministro dell'Interno ha difeso i confini e protetto la sicurezza dell'Italia! Ora la lotta all'immigrazione clandestina, a scafisti e trafficanti avrà una certezza in più: difendere i confini non è mai reato! - facebook.com facebook