Scafisti e trafficanti non sono la stessa cosa | la storia di Alaa che ha ricevuto la grazia da Mattarella

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della storia di Alaa Faraji, in carcere con una condanna di 30 anni e graziato da Mattarella. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

La nuova tratta degli schiavi. Scafisti e trafficanti di uomini a caccia di clienti sui social - «Devo arrivare in Italia in qualche modo», rispondiamo noi, restando coperti. iltempo.it

Un anno dopo cadute le accuse di legami tra Ong e scafisti - Ma di indagini ne sopravvivono due: una (Catania) si avvia all’archiviazione; ... avvenire.it

