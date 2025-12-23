Saronno primo ok in consiglio al piano ex Isotta Fraschini | qui un centro ciclismo del team di Pogacar

Il Consiglio comunale di Saronno ha approvato il progetto di rigenerazione dell'area ex Isotta Fraschini, la più vasta zona industriale dismessa della città. L’intervento prevede la realizzazione di un centro ciclismo gestito dal team di Pogacar, contribuendo alla riqualificazione urbana e allo sviluppo di nuove opportunità nel territorio. La decisione rappresenta un passo importante per il rilancio dell’area e il miglioramento della qualità urbana.

l Consiglio comunale di Saronno ha dato il primo via libera al progetto di rigenerazione urbana dell'area ex Isotta Fraschini, la più grande area industriale dismessa della città. Con il voto favorevole della maggioranza e della consigliera Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno, è stata adottata.

