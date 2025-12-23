Saronno Francesca Visentin finalista di The Voice Senior canta stasera sul balcone di via Garibaldi
Francesca Visentin, cantante originaria di Saronno e finalista di The Voice Senior, si esibirà questa sera sul balcone di via Garibaldi. L’evento fa parte del tradizionale appuntamento con “Il Calendario dell’Avvento”, offrendo ai cittadini un momento musicale nel rispetto delle consuete modalità di intrattenimento natalizio.
Francesca Visentin, cantante di Saronno, finalista di The Voice Senior nella puntata di venerdì scorso su Rai 1, si esibirà stasera sul balcone di via Garibaldi per il consueto appuntamento con "Il Calendario dell'Avvento". La brava insegnante di canto di Saronno, protagonista della finalissima dello show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, sarà protagonista
