Sarone brucia un' abitazione | due persone ricoverate

Il 22 dicembre i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti a Sarone di Caneva per spegnere un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione. L’incidente ha coinvolto due persone, che sono state ricoverate per le valutazioni del caso. L’intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando ulteriori danni alla struttura.

Nel pomeriggio del 22 dicembre vigili del fuoco del Comando di Pordenone sono intervenuti presso l'abitato di Sarone di Caneva per l'incendio del tetto di un'abitazione.Sul posto stanno operando squadre provenienti dalla sede centrale di Pordenone e dal distaccamento di Maniago, con due autopompe.

