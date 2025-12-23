Sapevate che Arisa e Serena Brancale hanno avuto lo stesso fidanzato famoso? Sfida a Sanremo!

A poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo, non sono soltanto le canzoni a far parlare: dietro le quinte del teatro Ariston riaffiora infatti un curioso intreccio sentimentale che coinvolge due delle protagoniste in gara, Arisa e Serena Brancale. Entrambe amatissime dal pubblico e dotate di voci straordinarie, si ritroveranno a competere sullo stesso palco condividendo, però, un inatteso dettaglio della loro vita privata: un ex fidanzato in comune. È un retroscena che aggiunge pepe alla competizione e che, come riportato da Oggi, affonda le radici in un passato lontano dalle luci della ribalta.

