Santuario di Montevergine ancora isolato celebrazioni di Natale senza fedeli
Il Santuario di Montevergine rimane isolato a causa del movimento franoso del 25 novembre, impedendo l'accesso ai fedeli. Per i devoti di Mamma Schiavona, le celebrazioni di Natale si svolgeranno in assenza di partecipanti, segnando un Natale insolito e sobrio in questa storica località. La situazione richiede ancora interventi di sicurezza e monitoraggio per garantire la riapertura futura.
Per i fedeli devoti a Mamma Schiavona il Natale non sarà quello di sempre. Il Santuario di Montevergine resta isolato dopo il movimento franoso del 25 novembre scorso. Di conseguenza, le celebrazioni per il Santo Natale saranno svolte esclusivamente dalla comunità benedettina, in assenza delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Montevergine, Santuario off limits per Natale: due mesi di lavoro
Leggi anche: Montevergine, Immacolata blindata: Santuario e funicolare ancora irraggiungibili
Montevergine il Santuario resta isolato per Natale: niente messe, Abbazia chiusa.
La statua della Madonna di Fatima al Santuario di Montevergine per il Giubileo 2025: “Pellegrina di Pace” - La statua della Madonna pellegrina di Fatima, in questi giorni in Italia per il Giubileo 2025, sarà al Santuario Abbazia di Santa Maria di Montevergine per 3 giorni. fanpage.it
La statua della Madonna di Fatima arriva al Santuario di Montevergine - Saranno giorni di intensa preghiera ed emozione quelli che si appresta a vivere il Santuario di Montevergine: l'11 maggio la Statua della Madonna di Fatima arriverà sul Santuario Mariano di Mamma ... ilmattino.it
Avellino, frana al Santuario di Montevergine: 15 religiosi bloccati - È venuta giù dopo oltre ventiquattro ore di incessanti piogge, la colata di fango che ha portato con sé alberi, sterpaglie, parapetti, ... ilmattino.it
SANTUARIO MONTEVERGINE CHIUSO A TEMPO INDETERMINATO ' ` , , - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.