Santo Stefano in trasferta a Civitanova per la Gas Sales Bluenergy
Giornata di Santo Stefano in terra marchigiana per i biancorossi di coach Boninfante che reduci dalla sconfitta al tie break con Verona nell’ultima giornata di campionato, affrontano la formazione marchigiana che nei sedici precedenti tra le due squadre ha avuto la meglio per tredici volte. Tre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
