Sant’Eustachio il palazzetto affrescato del Cinquecento nel centro di Roma

Non tutti sanno che, nel pieno cuore di Roma c’è un palazzetto che, attraverso la sua facciata affrescata, racconta una storia di arte e gusto rinascimentale, a pochi passi dai grandi assi monumentali della città, nel rione di Sant’Eustachio. Si tratta di un edificio del ‘500 che conserva uno degli esempi più affascinanti di decorazione pittorica esterna ancora visibili nel centro storico della Città Eterna. Un frammento d’arte che continua a sorprendere chi alza lo sguardo. Sant’Eustachio: un palazzetto “istoriato” nel cuore del rione. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il palazzetto istoriato di Sant’Eustachio, Tizio da Spoleto, risale alla seconda metà del XVI secolo ed è uno dei rari esempi superstiti di facciata affrescata a Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

