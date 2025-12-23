Santarcangelo si anima con le nuove attività commerciali | 13 inaugurazioni dall' autunno
che fanno la gioia del sindaco Filippo Sacchetti. Il primo cittadino riassume la situazione della città clementina spiegando che "la media di spazi occupati dalle attività commerciali dell’89% e la percentuale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Ecco il “Natale nei luoghi dell’anima”, Santarcangelo si accende per le festività
Leggi anche: Nuove attività commerciali e artigianali a Falconara, pubblicato il bando che finanzia contributi a fondo perduto
Santarcangelo: tutto esaurito per il primo fine settimana del “Natale nei luoghi dell’anima” - È stato un fine settimana da tutto esaurito quello appena concluso, che ha lanciato ufficialmente il calendario di iniziative del “Natale nei luoghi ... chiamamicitta.it
Julián: dopo la prima proiezione pubblica al festival Luoghi dell'Anima di Santarcangelo, ora in rassegna al Fulgor di Rimini - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.