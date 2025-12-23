Santa Vittoria il santo del 23 dicembre | storia significato del nome e frasi di auguri per l’onomastico

Il 23 dicembre si ricorda Santa Vittoria, una delle sante più antiche del cristianesimo, venerata come vergine e martire. In questa giornata, si celebra il suo ricordo, approfondendo la sua storia e il significato del suo nome. È anche un’occasione per inviare frasi di auguri sincere e rispettose a chi porta il suo nome.

Oggi, 23 dicembre, la Chiesa cattolica celebra Santa Vittoria, vergine e martire, una delle sante più antiche del cristianesimo. Il suo culto è attestato fin dal VI secolo e il suo nome compare ufficialmente nel Martirologio Romano, rendendo questa data il riferimento principale per l'onomastico. Un giorno speciale per tutte coloro che portano un nome dal significato forte e simbolico: Vittoria, ovvero "colei che vince", non con la forza, ma con la fede e la coerenza. Santa Vittoria: una delle più antiche martiri cristiane. Santa Vittoria visse nel III secolo d.C., durante le persecuzioni contro i cristiani sotto l'imperatore Decio.

