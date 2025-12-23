Santa Sofia abbraccia le festività con tombole concerti natalizi e laboratori per bambini

Durante la settimana di Natale, Santa Sofia propone una serie di iniziative per tutta la famiglia, tra tombole, concerti natalizi e laboratori dedicati ai bambini. Un’occasione per vivere lo spirito delle festività in un’atmosfera accogliente e coinvolgente, ideale per condividere momenti di convivialità e tradizione.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.