Santa Sofia abbraccia le festività con tombole concerti natalizi e laboratori per bambini

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la settimana di Natale, Santa Sofia propone una serie di iniziative per tutta la famiglia, tra tombole, concerti natalizi e laboratori dedicati ai bambini. Un’occasione per vivere lo spirito delle festività in un’atmosfera accogliente e coinvolgente, ideale per condividere momenti di convivialità e tradizione.

Per tutta la settimana di Natale, a Santa Sofia sono state organizzate iniziative pronte ad accogliere grandi e piccini. Tra spettacoli, tombole, villaggi natalizi e musica, dal 23 a domenica 28 dicembre la città si farà teatro di un ricco calendario di eventi.ProgrammaMartedì 23: alle 21.00. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

