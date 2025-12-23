Santa Maria Quando l’Europa guardava Siena

Santa Maria della Scala a Siena rappresenta un frammento di storia vivente, testimone di un’epoca in cui il passato non era solo memoria, ma parte integrante del presente. Negli anni Novanta, il complesso si presentava come un luogo in evoluzione, dove studio, passione e tradizione si intrecciavano, mantenendo vivo il senso di responsabilità verso la propria identità storica e culturale.

Ci sono stagioni che non tornano, ma continuano a battere sotto la pelle della città. Gli anni Novanta, a Siena, sono stati questo: un tempo in cui il passato non era una rendita, ma una responsabilità; un tempo in cui il Santa Maria della Scala non era ancora un museo compiuto, ma un organismo vivo, attraversato da studio, polvere, intelligenza, passione. Chi entrava allora nel complesso non aveva l'impressione di visitare un'istituzione culturale, ma di mettere piede in un cantiere civile. Si scavava, si discuteva, si imparava. Archeologi chini sul terreno, architetti che leggevano i muri come si leggono i volti, restauratori al lavoro sotto gli occhi dei cittadini.

