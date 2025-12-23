Sanremo 2026 il colpo a sorpresa | Belen con Samurai Jay per tutte le serate e per la cover arriva Zucchero

Sanremo 2026 si prepara a sorprendere con alcune novità: secondo quanto rivelato da Luca Dondoni, Belen sarà presente in tutte le serate insieme a Samurai Jay, mentre per la cover si parla di un’ospitata di Zucchero. L’edizione si annuncia già ricca di colpi di scena e cambiamenti, alimentando l’attesa tra gli appassionati e i media. Queste anticipazioni contribuiscono a creare un’atmosfera di curiosità e interesse per la prossima manifestazione musicale.

L'indiscrezione che accende Sanremo 2026. Sanremo 2026 inizia già a far parlare di sé. A rivelare uno dei retroscena più clamorosi della prossima edizione è stato Luca Dondoni, giornalista musicale, ai microfoni del Pezzi Podcast, da lui ideato con Andrea Laffranchi e Paolo Giordano. Protagonista dell'indiscrezione è Samurai Jay, giovane rapper originario di Mugnano (Napoli), selezionato tra i 30 artisti in gara al Festival condotto e diretto da Carlo Conti dal 24 al 28 febbraio 2026. Belen Rodriguez ospite "strutturale" del Festival. Secondo quanto raccontato da Dondoni, Samurai Jay non sarà solo sul palco dell'Ariston.

