Sanremo 2026 si avvicina e il ruolo di Carlo Conti come conduttore e direttore artistico rimane centrale. Mentre sono stati annunciati alcuni dei Big e delle canzoni in gara, rimangono ancora da definire i dettagli riguardanti le co-conduttrici e il team di supporto. L’attesa cresce per conoscere chi affiancherà Conti nelle serate, con nomi come D’Urso, Fialdini e Delogu al centro delle discussioni.

Conosciamo i Big che vedremo a Sanremo 2026, i titoli delle canzoni che porteranno sul palco dell’Ariston, ma mancano ancora dei tasselli per avere un quadro completo del Festival che sarà: chi affiancherà Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, durante le serate? C’è grande curiosità intorno all’annuncio delle co-conduttrici, e nelle scorse settimane si è parlato molto di Laura Pausini, che però ha smentito. Ora, secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti punterebbe a un podio molto speciale: quello di Ballando con le Stelle. E per lui sarebbe di certo un “colpaccio”. Sanremo 2026, Carlo Conti e la scelta delle co-conduttrici da Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, Carlo Conti punta al podio di Ballando: “D’Urso, Fialdini e Delogu”

Leggi anche: Delogu, Fialdini e d’Urso: da Ballando alla co- conduzione di Sanremo

Leggi anche: Ivan Zazzaroni: “La finale di Ballando? Fialdini-D’Urso, ma occhio alla sorpresa Delogu o Martina Colombari”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sanremo 2026: Carlo Conti presenta i 30 Big in gara e i titoli delle canzoni; Festival di Sanremo 2026, tutti i cantanti e i titoli delle canzoni in gara; Carlo Conti, pioggia di annunci su Sanremo 2026: PrimaFestival e Dopo Festival, ecco il team. E su Amadeus...; Sanremo 2026 travolto dalle critiche: dopo ore Carlo Conti rompe il silenzio.

Sanremo 2026, Carlo Conti punta al podio di Ballando: “D’Urso, Fialdini e Delogu” - conduzione di Sanremo 2026, Carlo Conti starebbe puntando a un trio speciale: Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara D’Urso ... dilei.it